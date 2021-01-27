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Глава Белого Яра обвиняется в халатности

На главу поселения в Сургутском районе завели третье уголовное дело

Глава Белого Яра обвиняется в халатности
фото: Правительство ХМАО

На главу Белого Яра завели третье уголовное дело – в этот раз по статье «халатность». По мнению прокуратуры, чиновница не принимала никаких мер по признанию дома, в котором проживает инвалид, аварийным, хотя износ здания составлял более 70 процентов.

«Лишь после удовлетворения искового заявления прокуратуры, поддержанного судом апелляционной инстанции, в декабре 2020 года администрацией привлечена специализированная организация, которая провела техническое обследование здания и дом признан аварийным», – отмечается на сайте ведомства.

Елена Никифорова, в свою очередь, рассказала, что никакого заявления от жителей данного дома не получала и, уж тем более, она не знает, кто из жильцов – инвалид.

«Аварийных зданий у нас много, конкретно по этому дома никаких запросов не было. Я считаю, что в данном случае действия прокуратуры некорректны, мы будем обжаловать решение», – заявила глава поселения корреспонденту siapress.ru.

Напомним, что ранее чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 250, комментариев: 4
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 15:44
Свободу Елене Никифоровой!
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:50
Вот "пахнет" от уголовных дел не хорошо...
Столько лет человек работал - нормально было. Вдруг, на те!
Чего только она не нарушала ...
Разве такое бывает?
Злая Эллочка Albert Leonov
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Сегодня в 16:48
Белый Яр в курсе, кто эти песочные дела раскручивает. И за какие интересы.
Швондер.
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Сегодня в 17:06
Отсидит, другим человеком выйдет. Только на пользу
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