На главу поселения в Сургутском районе завели третье уголовное дело

На главу Белого Яра завели третье уголовное дело – в этот раз по статье «халатность». По мнению прокуратуры, чиновница не принимала никаких мер по признанию дома, в котором проживает инвалид, аварийным, хотя износ здания составлял более 70 процентов.

«Лишь после удовлетворения искового заявления прокуратуры, поддержанного судом апелляционной инстанции, в декабре 2020 года администрацией привлечена специализированная организация, которая провела техническое обследование здания и дом признан аварийным», – отмечается на сайте ведомства.

Елена Никифорова, в свою очередь, рассказала, что никакого заявления от жителей данного дома не получала и, уж тем более, она не знает, кто из жильцов – инвалид.

«Аварийных зданий у нас много, конкретно по этому дома никаких запросов не было. Я считаю, что в данном случае действия прокуратуры некорректны, мы будем обжаловать решение», – заявила глава поселения корреспонденту siapress.ru.

Напомним, что ранее чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.