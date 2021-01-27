Благотворительная акция прошла сегодня в Сургутской окружной клинической больнице

Сегодня в стенах Сургутской окружной клинической больницы прошла благотворительная акция с участием местных товаропроизводителей — Сургутского мясокомбината и Сургутского хлебозавода.

«Совместно с проектом «Сделано в Сургуте» мы подготовили небольшой подарок для наших врачей. Даже не смотря на все те инновации, которые сейчас существуют, все равно здоровье граждан ложится на плечи врачей, медсестер, которые помогают нам пережить эту пандемию. В качестве благодарности мы привезли вкусности к чаю и продукты нашего мясокомбината - мясные деликатесы», — рассказал Алексей Сливин, генеральный директор Сургутского мясокомбината.

«Мы сегодня здесь не для того чтобы заявить о своей щедрости, мы пришли для того чтобы сказать огромное спасибо врачам находящимся в красной зоне, врачам борющихся ежедневно с этой заразой — COVID-19 в больницах города Сургута и в СОКБ, врачам скорой помощи. Всему медицинскому персоналу выразить свою признательность и оказать моральную поддержку. Для всех нас самое ценное — здоровье», — такими словами поблагодарил врачей Дмитрий Патласов, начальник отдела сбыта Сургутского хлебозавода.

Врачи и медицинский персонал СОКБ поблагодарили гостей, прибывших с подарками: представители двух крупных предприятий подарили около 1000 наборов продуктов питания произведенных под брендом «Сделано в Сургуте».

«От лица нашего дружного и сплоченного коллектива нашей СОКБ хочу выразить слова благодарности и признание за ваше понимание, что это время для всех тяжелое в борьбе с короновирусной инфекцией ведь наш труд, наша работа они направленны на здоровье лечение и выздоровление наших граждан. Большое спасибо за такую акцию», — ответила заведующая инфекционным отделением №1 ковидного госпиталя Виолетта Переверзева.