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​Главному архитектору Сургута Сергею Солоду прочат скорую отставку

Источник: главный архитектор Сургута Сергей Солод в скором времени покинет пост

​Главному архитектору Сургута Сергею Солоду прочат скорую отставку
Фото invest.admsurgut.ru

Директор департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Сургута и по совместительству главный архитектор города Сергей Солод может в скором времени покинуть пост. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили несколько источников в городском истеблишменте.

Причины этого кадрового решения – в накопившихся претензиях к самому Солоду и работе его ведомства. Одна из ключевых и базовых – главный архитектор Сургута не является архитектором по образованию. Сергей Солод до прихода в администрацию 1 февраля 2019 года в течение 12 лет руководил городским Бюро технической инвентаризации. Впоследствии многие депутаты думы Сургута сначала смущались, а затем возмущались оттого, что директор ДАиГа плохо владеет материалом и зачастую не может ответить на вопросы парламентариев на различных комитетах и заседаниях.

В итоге некоторые решения строительного департамента за время работы Солода подверглись серьезной критике (например, возведение гигантского и уродующего все пространство здания возле Сургутской филармонии).

Были и откровенные скандалы, когда администрация города повела опрос о размещении парковки у сносимой ныне «Авроры», а затем ДАиГ просто проигнорировал мнение горожан и решил, что для возведения стоянки нужно снести детскую площадку. За это творчество пришлось извиняться заместителю главы Алексею Жердеву.

Особое место в работе строительно-архитектурного департамента при Солоде занимает провал в проведении через думу города обновленного генплана города в январе-феврале 2020 года. Мало того, что этот документ вызвал шквал критики (из-за того, что там высотное строительство попытались впихнуть вообще во все свободные пятна на карте), так еще и нашлись нарушения закона в его формальном проведении в жизнь. В итоге в процесс вмешалась прокуратура – и документ был отклонен думой Сургута.

По предварительным данным, которые имеются у СИА-ПРЕСС, в ближайшие дни генплан вновь будет обсуждаться на публичных слушаниях, и в нем так же имеются некоторые недочеты, которые могут помешать принятию изменений в этот важнейший документ. Не исключено, что это станет последним формальным поводом для принятия окончательного решения об отставке директора ДАиГ.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 563, комментариев: 4
Комментарии:
йося
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Сегодня в 14:27
Пожелание будущему рук даиг, Строитель снести, а на его месте продолжить сквер.
Иначе не будет счастья.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:59
Так в городе править бал застройщики. Архитектора главного города даже по образованию нет. Это ещё раз говорит, что ключевые фигуры заместителей Главы города и Главного архитектора должны утверждать на Думе. А Главный архитектор города это второе лицо в городе по многим процессуальным вопросам градостроительства. Если не первое. И опускать его роль градостроительстве ниже плинтуса это как? Это значит плевать на город, на его архитектурный облик. Это значит строить какой-то «Шанхай». Что уже начинает проявлятся. Захотели построить застройщики сегодня и здесь, архитектор не помеха. Говорим, концепция городского пространства: Центральная площадь, ГКЦ, реконструкция проспекта Ленина. Какое обсуждение? Ничего нет. Ни обсуждения, ни конкурса. Ничего. А все это должен инициировать Главный архитектор. Было что-то в городе, где-то, хоть чуть-чуть, где главный архитектор выступил против застройки тех или иных городских территорий проектами, нарушающими комфортное проживание граждан и нарушающее архитектурный облик города. Не знаю. Не слышали. То что было ранее- не исправишь. Но новое уродство города происходит на наших с Вами глазах. Что касается Солода, то какие к нему претензии? Да никаких. Человек не на своём месте оказался.
йося
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Сегодня в 15:15
Выражаясь как вера
Приплыли.
Флудер
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Сегодня в 15:45
О, а в Сургуте был главный архитектор?! Если такой - то гнать ссаными тряпками.
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