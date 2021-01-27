Источник: главный архитектор Сургута Сергей Солод в скором времени покинет пост

Директор департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Сургута и по совместительству главный архитектор города Сергей Солод может в скором времени покинуть пост. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили несколько источников в городском истеблишменте.

Причины этого кадрового решения – в накопившихся претензиях к самому Солоду и работе его ведомства. Одна из ключевых и базовых – главный архитектор Сургута не является архитектором по образованию. Сергей Солод до прихода в администрацию 1 февраля 2019 года в течение 12 лет руководил городским Бюро технической инвентаризации. Впоследствии многие депутаты думы Сургута сначала смущались, а затем возмущались оттого, что директор ДАиГа плохо владеет материалом и зачастую не может ответить на вопросы парламентариев на различных комитетах и заседаниях.

В итоге некоторые решения строительного департамента за время работы Солода подверглись серьезной критике (например, возведение гигантского и уродующего все пространство здания возле Сургутской филармонии).

Были и откровенные скандалы, когда администрация города повела опрос о размещении парковки у сносимой ныне «Авроры», а затем ДАиГ просто проигнорировал мнение горожан и решил, что для возведения стоянки нужно снести детскую площадку. За это творчество пришлось извиняться заместителю главы Алексею Жердеву.

Особое место в работе строительно-архитектурного департамента при Солоде занимает провал в проведении через думу города обновленного генплана города в январе-феврале 2020 года. Мало того, что этот документ вызвал шквал критики (из-за того, что там высотное строительство попытались впихнуть вообще во все свободные пятна на карте), так еще и нашлись нарушения закона в его формальном проведении в жизнь. В итоге в процесс вмешалась прокуратура – и документ был отклонен думой Сургута.

По предварительным данным, которые имеются у СИА-ПРЕСС, в ближайшие дни генплан вновь будет обсуждаться на публичных слушаниях, и в нем так же имеются некоторые недочеты, которые могут помешать принятию изменений в этот важнейший документ. Не исключено, что это станет последним формальным поводом для принятия окончательного решения об отставке директора ДАиГ.