В Сургуте вакантно место заместителя главы администрации

В администрации Сургута подыскивают человека на место заместителя главы города. Такая вакансия появилась несколько дней назад в предложениях о работе на портале «Работа в России». Ежемесячное денежное вознаграждение указано в пределах 120 – 190 тысяч рублей. К соискателю выдвинуты требования относительно специализации: «На должность заместителя главы города назначается лицо, имеющее высшее образование (Финансы и кредит, экономика, налогообложение, банковское дело, бухгалтерский учет, анализ и аудит)», – указано в объявлении. Также у кандидата должен быть стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет. Полный рабочий день, полная занятость.

Судя по обозначенным требованиям, в мэрии подыскивают человека, который возглавит экономический блок. Скорее всего, решение будет принято новым главой города, место которого пока тоже остается вакантным.