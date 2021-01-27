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Замглавы Сургута ищут по объявлению

В Сургуте вакантно место заместителя главы администрации

Замглавы Сургута ищут по объявлению
Фото: medium.com

В администрации Сургута подыскивают человека на место заместителя главы города. Такая вакансия появилась несколько дней назад в предложениях о работе на портале «Работа в России». Ежемесячное денежное вознаграждение указано в пределах 120 – 190 тысяч рублей. К соискателю выдвинуты требования относительно специализации: «На должность заместителя главы города назначается лицо, имеющее высшее образование (Финансы и кредит, экономика, налогообложение, банковское дело, бухгалтерский учет, анализ и аудит)», – указано в объявлении. Также у кандидата должен быть стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее четырех лет. Полный рабочий день, полная занятость.

Судя по обозначенным требованиям, в мэрии подыскивают человека, который возглавит экономический блок. Скорее всего, решение будет принято новым главой города, место которого пока тоже остается вакантным.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 535, комментариев: 7
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:52
зачем вы повторяете за всякими убогими сайтами? Всем же известно, что обьявления о поиске соискателей делаются лишь потому, что это требования закона. По факту там есть кадровый резерв муниципальных служащих, из которого и выберут
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:14
Так непонятно. Подбирают по конкурсу или как обыкновенного дворника по объявлению. Требования закона? Если Главу города избирают голосованием избирателей города, а это 260 граждан, имеющих право голоса, либо их законными представителями 25 «выборщиками» ( один от 10 тысяч избирателей, подумать только!), то заместителей набирают по объявлению. Без утверждаться на Думе. Кадровые вопросы, в принципе, должны быть в компетенции городской Думы. Иногда заместитель временно исполняет обязанности Главы города. Скажем госпожа Томазова, уже два месяца у руля города. И ещё будет минимум месяц. Кто ее избирал или утверждал? Принимал ее ещё Шувалов. Шувалов перешёл в Правительство ХМАО. Если градоначальник ушёл в отставку, по по смыслу, все его замы должны стать И.О. Однако, здесь городом руководит никем не избранный чиновник. Как это соответствует основным принципам муниципального права? Похоже возник пробел и устранить его можно избрание заместителей Главы городы на Думе. Право представления заместителей должен иметь Глава города. Как-то так.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:15
Правка. «260 тысяч граждан....».
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:24
Давайте сделаем, чтобы Макущенко стал мэром Сургута. Он наш, советский человек.
Molod_86 Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:35
Советский )))))))))
Ыть
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Сегодня в 13:55
и тут на вакансию откликается некто Алексей С. "стратегии ннннадоо?"
Швондер.
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Сегодня в 17:08
Сафиолин чтоли
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