В Югре назначен новый руководитель территориального отдела Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре по Сургуту и Сургутскому району назначен новый начальник. Кадровые перестановки произошли в первую рабочую неделю 2021 года. Известно, что на должность назначена Наталья Шипулина. Эта информация отражена на официальном сайте ведомства.

Наталья Петровна начинала свой профессиональный путь с должности главного специалиста-эксперта в 2005 году после реорганизации структуры. С сентября 2019 года занимала место заместителя начальника территориального отдела в Сургуте и районе. С 16 ноября прошлого года она была назначена исполняющей обязанности руководителя после ухода по семейным обстоятельствам прежнего начальника Юрия Хоменка. Официально Наталья Шипулина вступила в новую должность 11 января 2021 года. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в ведомстве.

Сегодня в связи с пандемией коронавируса на сотрудников Роспотребнадзора возложена большая ответственность и огромный объем работы. Сургут практические не сдает лидерские позиции по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе стало известно о 37 новых случаях. В Югре COVID-19 выявили у 185 человек.