В Сургуте стартовала подготовка к дорожно-ремонтной кампании 2021 года

Подготовка к ремонтной кампании 2021 года уже стартовала. Сейчас чиновники определились с объемом работ, составили технические задания. Основные улицы, подлежащие ремонту в этом году, уже определены. По результатам опроса жителей, определена очередность ремонта участков. Общий объем вложений в этом году – 1 миллиард 246 миллионов рублей. На эти средства проведут ремонт шести внутриквартальных проездов, который обойдется в 41 миллион рублей. Дорожникам предстоит выполнить целый комплекс работ с обустройством бордюров, тротуаров, если таковые имеются. В этот список попали следующие проезды:

проезд от проспекта Ленина до проспекта Мира; проезд на 50 лет ВЛКСМ, ведущий к СурГПУ; проезд на улице Дружбы до спорткомплекса «Факел»; проезд на Быстринской вдоль мкд до Теннисного центра; проезд от Энтузиастов, 51 до Набережного проспекта; проезд между улицей Островского, 18 и «Камертоном».

Еще одно направление, в котором будут работать дорожники – устранение колейности. На эту статью расходов выделено порядка 40 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году изначально было запланировано 100 миллионов, однако позже благодаря перераспределению бюджета сумма стала еще несколько больше. В этом году чиновники рассчитывают на такой же сценарий.

На капитальный ремонт дорог в 2021 году заложено 522 миллиона рублей. Предполагается, что реконструкция уже начатых ранее улиц будет завершена. Среди них:

ул. Маяковского – от Мира до Профсоюзов;

ул. Крылова – от Билецкого до Грибоедова;

Тюменский тракт;

Югорской тракт;

ул. Быстринская.

Еще одна немаловажная вещь – это отрезки дорог, которые в этом году будут введены в эксплуатацию. Сегодня близится к завершению строительство улиц Геологической и 5з. «Старт строительства будет дан трем улицам: ул. Тюменская (поселок Голдфиш), 4з – от Белого Яра до Тюменского тракта, и продолжение улицы Усольцева. Эти достаточно серьезные объемы работ нам предстоит выполнить в ближайшие два-три года», - озвучил планы замглавы Сургута Николай Кривцов. На создание новых участков дорожной сети в 2021 году в бюджете имеется 633 миллиона рублей.

Озвучили в мэрии и планы по ремонтной кампании дворов. В этом строительном сезоне планируют привести в порядок 12 придомовых территорий, что обойдется примерно в 80 миллионов рублей. «На бюджетной комиссии, которая прошла буквально на днях, решили, что все дополнительные средства, которые будут появляться, мы будем распределять на дворы и проезды. Это две критически важные вещи, которые на сегодняшний день у нас в приоритете», – заверил Николай Кривцов. В мэрии также рассчитывают на помощь округа.