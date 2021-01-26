Авиакомпания Utair запустит больше рейсов из российских городов на курорты

В 2021 году авиакомпания Utair планирует вдове увеличить маршрутную сеть, связывающие крупные города с российскими курортами. Прямые рейсы свяжут Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Астрахань, Уфу, Грозный, Ростов-на-Дону с Анапой, Геленджиком и Сочи. При этом в компании заверяют, что тарифы повышать не планируют.

«В 2020 году коронавирус ограничил отдых внутренними курортами и вызвал рост спроса на перелеты из регионов на Юг примерно на 40 процентов. Поэтому приняли решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на Юг за пару часов по экономичным тарифам. В 2020 году цены на билеты снизились на 10-20 процентов относительно 2019 года. И в текущем сезоне повышения тарифов не прогнозируется», — сказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Самолеты будут летать, как минимум, дважды в неделю.