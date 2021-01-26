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​Несостоявшиеся выборы главы Сургута дошли до суда

Депутат Барсов оспорил в суде решение отменить конкурс по выбору мэра Сургута

​Несостоявшиеся выборы главы Сургута дошли до суда
Фото: siapress.ru

Депутат сургутской городской думы Евгений Барсов оспорил в суде решение комиссии о признании конкурса по отбору кандидатов на пост главы Сургута несостоявшимся. Кроме того, народный избранник подал жалобу в прокуратуру.

Выборы главы Сургута остановились на первом этапе. В конкурсной комиссии объяснили, что из 66 кандидатов правильно заполнить документы смог только один. Евгений Барсов ранее заявил siapress.ru о своем намерении обратиться с иском в суд. Он считает отказ незаконным, потому что комиссия не объяснила сути ошибок и поздно уведомила кандидатов о недопуске ко второму этапу.

Как следует из материалов Сургутского городского суда, иск от Евгения Барсова к думе города и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сургута принят 26 января. Судья Олег Шерстобитов принял материалы к производству. Также назначена дата подготовки к делу – 3 февраля.

Напомним, депутаты города 29 января должны назначить дату начала повторного конкурса по выборам мэра.

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26 января в 21:11, просмотров: 356, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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26 января в 22:02
Создаётся юридический прецедент? В предверии больших выборов в сентябре 2021 года сотни граждан вновь столкнутся с проблемой подачи документов для выборов в представительную и исполнительную власть. И не факт, что десятки этих граждан опять будут не допущены к следующему этапу выборов. Подготовку документов надо доверить юристам-профессионалки из какой-нибудь юридической конторы типа «Шаромыгин и партнёры». Подготовка «под ключ». Документы на лицензию уже давно готовят «под ключ» для заказчиков специалисты-юристы. Услуга платная. И чтобы не получился снова конфуз на выборах градоначальника с последующими переносами и судами претендентам следует поручить это дело профессионалам из юридической конторе. Перестраховаться и не надеятся на русское «авось».
Злая Эллочка
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26 января в 22:54
В иске тоже куча ошибок?
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