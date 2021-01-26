«Югра-Экология» заявила об успехе в решении проблемы вывоза мусора во время холодов

Эксперимент удался – число жалоб от сургутян на плохой вывоз мусора во время холодов уменьшилось. Этому поспособствовали бункеры, которые региональный оператор «Югра-Экология» установил заранее, до возвращения экстремально низких температур.

«Мы считаем это опыт успешным. Если от администрации города последует такая же оценка, то дело станет за малым – это создание резерва таких бункеров на случай сильных морозов, чтобы на территории можно было проставить еще больше контейнеров», – сообщил руководитель обособленного подразделения в Сургуте «Югра-Экология» Виталий Якимчик.