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​Трубы не выдерживают? Из-за коммунальных аварий сургутяне остались без тепла

В Сургуте несколько многоэтажек остались без отопления из-за порыва труб

​Трубы не выдерживают? Из-за коммунальных аварий сургутяне остались без тепла
Фото: pixabay.com

Сургутяне массово жалуются на неудобства из-за коммунальных аварий. За последние дни в социальных сетях появилось несколько сообщений о том, что целые жилые комплексы провели без отопления от нескольких часов до целых суток в результате порыва труб. Коммунальные службы на зов помощи жильцов отвечать не спешат. Об этом сургутяне делятся друг с другом в социальных сетях. С проблемой столкнулись в разных микрорайонах города.

Часть 38 микрорайона 24 января провела ночь полностью изолированными от благ цивилизации: без света, воды и отопления. Авария коснулась и расположенного рядом ТРЦ «Аура», откуда в мороз посетителей эвакуировали на улицу. А жители домов на Каролинского сообщают о некой поломке насоса, которая и стала причиной остановки подачи ресурса.

Похожая ситуация произошла в понедельник утром на Университетской, 3. Один из жильцов многоэтажки рассказал корреспонденту siapress.ru, что «Там перезапускали систему отопления, и не выдержал клапан. Хлынул кипяток. Люди звонили диспетчеру с криками». Дозвониться в управляющую компанию ДЕЗ ВЖР, обслуживающую этот дом, для получения разъяснений случившегося на момент публикации нам не удалось. В том же микрорайоне утром 25 января прорвало трубу в детском саду «Журавушка». Почти 60 человек, половина из которых – дети, самостоятельно эвакуировались в соседний «Снегирек».

Известно также о порыве трубы в многоквартирном доме в центре города – об этом сообщает «К-Информ»: «На Ленина 11 в результате прорыва отопления в тамбуре заливает этажи и лифтовую шахту. Коммунальщики на месте. Спасибо службе 112 - поторопили их!».

Чтобы выяснить причину коммунального аврала, мы уже направили запрос в пресс-службу администрации города. Сургутяне также обращаются к чиновникам в социальных сетях с вопросом: «Кто за все ответит?»

Тем временем в администрации Сургута отреагировали на инцидент с отключениями на Билецкого и Есенина и разъяснили, как действовать при возникновении аварии: «В ночь с субботы на воскресенье в теплосетях случилась авария, из-за которой в домах по ул. Есенина, Билецкого некоторое время не было отопления. Аварийные службы сработали оперативно, и уже к полудню воскресенья отопление было восстановлено. Сейчас сети проверяют, некоторые стояки могут быть ненадолго отключены. Если у вас дома холодно, первым делом позвоните в аварийную службу вашей УК, или в ЕДДС по тел.: 112. Это позволит в разы ускорить решение вопроса: чем раньше службы узнают о вашей проблеме, тем быстрее смогут ее решить».


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Сегодня в 12:11, просмотров: 205, комментариев: 4
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:52
А я только буквально вчера писал. Чтобы пришлые жулики не разворовывали тюменский север, а в частности мой Сургут (я - коренной казак, не монголо-татарин, не приезжий белорус или украiнець), нужно отдать теплосети в концессию. Только так. ЖКХ в руки бизнесу!
Районный критик Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:53
чо сказал сам-то понял? и порывы там на чьих сетях, гтса? или кого другого?
Местный Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:55
А я только хотел написать, что готовят ГТС в концессию)))
Румпельштильцхен Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:05
Вадим Николаевич, хватит уже.
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