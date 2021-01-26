Рейс «Сургут - Уфа» задержан на восемь часов из-за повреждённого фюзеляжа

Во вторник, 26 января, рейс авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Уфу из-за повреждения фюзеляжа в районе пассажирской двери. Вылет отложен на восемь часов - с 5.10 на 13.00.

«Причина задержки - техническая неисправность, повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери. Будет произведена замена воздушного судна. На рейс зарегистрировано 108 пассажиров», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, накануне в расписание аэропортов Югры внесла коррективы погода. Из-за аномальных морозов были задержаны рейсы в Сургуте и Нижневартовске.