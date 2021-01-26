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​Самолёт из Сургута в Уфу не смог улететь из-за технической неисправности

Рейс «Сургут - Уфа» задержан на восемь часов из-за повреждённого фюзеляжа

​Самолёт из Сургута в Уфу не смог улететь из-за технической неисправности
Фото: vk.com/utair

Во вторник, 26 января, рейс авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Уфу из-за повреждения фюзеляжа в районе пассажирской двери. Вылет отложен на восемь часов - с 5.10 на 13.00.

«Причина задержки - техническая неисправность, повреждение фюзеляжа в районе передней пассажирской двери. Будет произведена замена воздушного судна. На рейс зарегистрировано 108 пассажиров», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, накануне в расписание аэропортов Югры внесла коррективы погода. Из-за аномальных морозов были задержаны рейсы в Сургуте и Нижневартовске.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 139, комментариев: 0
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