В Сургуте произошел удивительный случай: росгвардеец спас человека, а затем задержал преступника, которого искали по ориентировкам

Продуктивный выходной оказался у росгвардейца из Сургута – он помог горожанину, которому стало плохо, а затем задержал преступника. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Югры.

Отмечается, что силовик заметил, как на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Университетской упал человек, у него начался приступ эпилепсии. Росгвардеец оказал горожанину доврачебную помощь и вызвал скорую.

Спустя некоторое время подошел неизвестный, который хотел узнать, что произошло. Силовик узнал в нем злоумышленника, который ранее совершил грабеж. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где он дал признательные показания.