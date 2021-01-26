В «Сургутнефтегазе» вакцинированным сотрудникам делают поблажки

Сотрудники градообразующего предприятия Сургута планируют массово прививаться от коронавируса. Для многих мотивацией для такого решения послужили планы на будущий отпуск и ряд поблажек, которые в «Сургутнефтегазе» предоставляют вакцинированным работникам. Так, например, тем, кто поставил прививку от ковида, не придется сидеть на двухнедельном карантине по возвращении из отпуска. Также привитые могут продолжать трудиться даже после контакта с заболевшим.

«Я хочу поставить вакцину, чтобы потом две недели после отпуска не сидеть на карантине. Даже если мы с женой не поедем за границу этим летом, то по России-то все равно будем путешествовать», – приводит цитату нефтяника Муксун.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Югру поступила новая партия вакцины – это 20 тысяч доз. Еще столько же регион получит до конца недели, сообщил директор окружного Депздрава Алексей Добровольский.