Следователи не нашли превышения полномочий в действиях полицейских, которые задержали «безмасочников» в сургутском ТЦ

Полицейские, задержавшие супружескую пару в ТЦ «Весна» во время ковид-рейда, действовали в рамках закона. К такому выводу пришли следователи.

«Сургутским СО СУ СК России по ХМАО - Югре проведена процессуальная проверка, по результатам которой в действиях сотрудников полиции превышение должностных полномочий не установлено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в торговом центре 7 января. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проводили профилактический рейд по соблюдению ковид-правил. Мужчине и женщине, которые находились в магазине без масок, предложили проехать в отдел. Они отказались, завязался конфликт. В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлено, что стражи порядка применяют физическую силу в отношении супругов.

Позже стало известно, что сургутяне оштрафованы на 600 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, им вынесено предупреждение по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».