16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8569   EUR  91,1458  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Больше опросов

​Действовали в рамках закона: завершилась проверка полицейских после скандала в ТЦ «Весна»

Следователи не нашли превышения полномочий в действиях полицейских, которые задержали «безмасочников» в сургутском ТЦ

​Действовали в рамках закона: завершилась проверка полицейских после скандала в ТЦ «Весна»

Полицейские, задержавшие супружескую пару в ТЦ «Весна» во время ковид-рейда, действовали в рамках закона. К такому выводу пришли следователи.

«Сургутским СО СУ СК России по ХМАО - Югре проведена процессуальная проверка, по результатам которой в действиях сотрудников полиции превышение должностных полномочий не установлено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в торговом центре 7 января. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проводили профилактический рейд по соблюдению ковид-правил. Мужчине и женщине, которые находились в магазине без масок, предложили проехать в отдел. Они отказались, завязался конфликт. В социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлено, что стражи порядка применяют физическую силу в отношении супругов.

Позже стало известно, что сургутяне оштрафованы на 600 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, им вынесено предупреждение по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».


нравится (1) не нравится (8)
25 января в 21:06, просмотров: 293, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3078
  2. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 2169
  3. ​Наталья Комарова рассказала о высоком уровне занятости югорчан 1060
  4. ​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы 1009
  5. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 951
  6. ​В Сургут придет «весна» — минус 20 925
  7. В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА 756
  8. ​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса 703
  9. Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек 692
  10. ​Синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет 597
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8841
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7215
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7050
  4. Не отморозились 5619
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4906
  6. ​Призрак Навального 4636
  7. ​Замороженный протест 4314
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4024
  9. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 3427
  10. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3402
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20878
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17254
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17124
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16745
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14385
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13864
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12969
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12069
  9. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10496
  10. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9981

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика