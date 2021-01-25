Сургут присоединился ко всероссийской экологической акции

В Сургуте запустили экологическую акцию «Добрые крышечки». Ее суть заключается в сборе пластиковых крышек с целью дальнейшей переработки. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Так сургутяне смогут присоединиться ко всероссийскому социально-экологическому проекту и помочь детям-сиротам с особенностями развития.

Результатами проекта в прошлом году стал сбор крышек общей массой более 80 тонн, что помогло организаторам акции выручить порядка трех миллионов рублей. Эти средства направили на помощь 17 детям. В Сургуте эко-акцию поддержали в МКУ «Наш город». Для сбора вторсырья задействуют 15 пунктов:

Ленина, 49

Губкина, 17

П. Кедровый, 13

П. Дорожный, 32

Просвещения, 13

Маяковского, 45/1

Маяковского 27/1

Киртбая, 19 (ТЦ «Магас», 2 этаж)

Нагорная, 7

Свободы, 12

Грибоедова, 3

Щепеткина, 14

Кукуевицкого,9

Первопроходцев, 2

П. Снежный, Белоярская 2/1

Участникам акции следует приносить чистые крышки из-под воды, других напитков, молочных продуктов и дой-паков. Крышки от кофе, тюбиков зубной пасты, косметических и моющих средств с маркировкой 1, 3, 5, 6, 7 не принимаются.