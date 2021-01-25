Сургут присоединился ко всероссийской экологической акции

В Сургуте запустили экологическую акцию «Добрые крышечки». Ее суть заключается в сборе пластиковых крышек с целью дальнейшей переработки. Вырученные средства будут направлены на благотворительность. Так сургутяне смогут присоединиться ко всероссийскому социально-экологическому проекту и помочь детям-сиротам с особенностями развития.
Результатами проекта в прошлом году стал сбор крышек общей массой более 80 тонн, что помогло организаторам акции выручить порядка трех миллионов рублей. Эти средства направили на помощь 17 детям. В Сургуте эко-акцию поддержали в МКУ «Наш город». Для сбора вторсырья задействуют 15 пунктов:
- Ленина, 49
- Губкина, 17
- П. Кедровый, 13
- П. Дорожный, 32
- Просвещения, 13
- Маяковского, 45/1
- Маяковского 27/1
- Киртбая, 19 (ТЦ «Магас», 2 этаж)
- Нагорная, 7
- Свободы, 12
- Грибоедова, 3
- Щепеткина, 14
- Кукуевицкого,9
- Первопроходцев, 2
- П. Снежный, Белоярская 2/1
Участникам акции следует приносить чистые крышки из-под воды, других напитков, молочных продуктов и дой-паков. Крышки от кофе, тюбиков зубной пасты, косметических и моющих средств с маркировкой 1, 3, 5, 6, 7 не принимаются.