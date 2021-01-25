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В Сургуте собирают деньги для ребенка на аппарат, который не позволит прогрессировать болезни

Сургутский благотворительный фонд просит горожан помочь с покупкой аппарата для мальчика с мышечной дистрофией

В Сургуте собирают деньги для ребенка на аппарат, который не позволит прогрессировать болезни

Сургутский благотворительный фонд собирает деньги на лечение годовалого мальчика: Мустафо Абдувалиеву требуется специальный аппарат, который позволит его болезни не прогрессировать.

«Мальчик родился совершенно здоровым, позже мама заметила, что Мустафо был очень вялым, голову не держал, не поднимал руки, не переворачивался. С этого момента начались обследования. Мальчику поставили диагноз: врождённая мышечная дистрофия Мерозин негативная тип 1А. Для предотвращения дальнейшего развития деформаций и облегчения поддержания правильной позы, Мустафо необходим специальный аппарат – «Вертикализатор», – рассказали в пресс-службе фонда «Траектория Надежды».

Отмечается, что цена спасительного аппарата – 334 090 рублей. Помочь ребенку и перевести деньги можно на сайте благотворительной организации. Там же опубликована вся дополнительная информация и подтверждающие документы.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 333, комментариев: 0
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