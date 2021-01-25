В Сургутском районе состоится суд над мужчиной, который убил своих собутыльников

Жителю Сургутского района грозит пожизненное за убийство двух человек, которое он совершил еще в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

В ходе расследования было установлено, что 9 мая вечером обвиняемый вместе с двумя жителями поселка Федоровский, позже у них разгорелся конфликт. Изначально злоумышленник хотел уйти в другую комнату, чтобы не продолжать ссору, но один из собутыльников не намеревался заканчивать и последовал за мужчиной. Из-за этого убийца выстрелил в голову гостю, а затем пристрелил и другого участника застолья.

После этого злоумышленник отправился в лес, надеясь скрыться от полиции, но уснул. Через несколько часов силовики нашли преступника и задержали.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с вводами следствия обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного», – рассказали в СК Югры.