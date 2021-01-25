16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8569   EUR  91,1458  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?

Отлично 2.5%

Хорошо 33%

Удовлетворительно 20.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 12.2%

Всего голосов: 279

Комментировать
0
Больше опросов

Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек

В Сургутском районе состоится суд над мужчиной, который убил своих собутыльников

Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек
фото: СК Югры

Жителю Сургутского района грозит пожизненное за убийство двух человек, которое он совершил еще в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

В ходе расследования было установлено, что 9 мая вечером обвиняемый вместе с двумя жителями поселка Федоровский, позже у них разгорелся конфликт. Изначально злоумышленник хотел уйти в другую комнату, чтобы не продолжать ссору, но один из собутыльников не намеревался заканчивать и последовал за мужчиной. Из-за этого убийца выстрелил в голову гостю, а затем пристрелил и другого участника застолья.

После этого злоумышленник отправился в лес, надеясь скрыться от полиции, но уснул. Через несколько часов силовики нашли преступника и задержали.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с вводами следствия обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного», – рассказали в СК Югры.


нравится (0) не нравится (13)
Сегодня в 12:45, просмотров: 546, комментариев: 7
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:33
Бытовая разборка по пьянке. Пожизннное вряд ли. До двадцати лет реально. Алкоголь- отягчающее обстоятельство. Однако статья 105 УК, которую будут применять к преступнику «умышленное убийство двух и более лиц» имееет широкое примение. Получается казус с трактовкой «более 2 лиц». Это сколько? 3-4 - 10 и далее? Недавно судили «забайкальского стрелка» -военнослужащего- срочника, расстрелявшего караул из 8 военнослужащих и ранившего двоих, из которых один стал инвалидом. Пожизненное? Нет. Суд присяжных вынес вердикт «виновен, но достоин снисхождения». Итог: 24 года 6 месяцев колонии строгого режима без ограничения свободы. Плюс выплата семьям погибших от рук «стрелка» 9,8 миллиона рублей. Адвокаты просили минимальный срок по двум статьям 15-17 лет. Прокурор просил 25 лет строгого режима и 28 миллионов выплаты 7 семьям погибших военнослужащих. . Получается жизнь человека ценится в сроках отбывания наказания дифференцированно? За одну жертву могут дать 15 лет, за 8 жертв уже дали 24,5 года. Более того отсидев 2/3 срока преступник может выйти на свободу по УДО. Нет логики в правоприменении этой правовой норме в случае бытового убийства 2 лиц в Фёдоровской и умышленном убийстве 8 аоеннослужащих и покушении на жизнь 2-х военнослужащих в Забайкалье. В обоих случая пожизненное. В обоих случаях судит по нормам УК РФ. В обоих случаях пожизненное или смертная казнь (не применяется-мораторий), а факту реально в обоих случаях - в районе 20 лет.
йося Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:10
Ну И!
Алкон, ну вот нах ты такие длинные комменты строчишь. Пиши уж блоги. А то читать твои словоисподвыподверты мозгули в бараний рог заворачиваюца.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:42
Надо комментировать как вера.
йося
не нравится
Сегодня в 14:53
Вотименно
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 14:56
Алконавт хорошо пишет.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:05
Но злоупотребляет количеством знаков.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 16:38
У англо-саксов простая арифметика: за каждый эпизод- срок. Сколько эпизодов- столько и сроков. За убийство- пожизненное. За 2 убийства-2 пожизненных. За хорошее поведение, лет через 15-20 одно пожизненное могут простить. А по второму придется дальше сидеть. Так что у них перед каждым скачком имеет смысл с калькулятором посидеть- подумать.
Показать все комментарии (7)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 2903
  2. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 1770
  3. ​Наталья Комарова рассказала о высоком уровне занятости югорчан 895
  4. ​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы 796
  5. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 790
  6. ​В Сургут придет «весна» — минус 20 654
  7. В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА 591
  8. Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек 546
  9. ​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса 485
  10. ​Синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет 466
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8822
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7040
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 6976
  4. Не отморозились 5528
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4865
  6. ​Призрак Навального 4614
  7. ​Замороженный протест 4280
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 3703
  9. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3379
  10. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 3328
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20869
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17232
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17119
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16716
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14377
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13819
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12956
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12032
  9. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10485
  10. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9960

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика