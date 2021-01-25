Январские морозы на Среднем Урале специалисты назвали аномальными

В январе 2021 года на Среднем Урале синоптики зафиксировали аномально низкие температуры. Отмечается, что таких морозов на этих территориях не было с 2006 года. Об сообщает ряд федеральных СМИ.

По данным гисметео, в Сургуте за неполный месяц в этом году температура воздуха опускалась ниже отметки -30 градусов 10 раз. Для сравнения в январе 2006 года этого показателя столбик термометра достигал почти в два раза чаще. В тот же период 2007 года самая низкая температура воздуха отмечена 27 числа – было 28 градусов ниже 0°C. А в самый теплый день в первый месяц того года было +1. Январь 2020 был относительно теплый: показатели в течение месяца варьировались от -2 до -27.

К слову, сургутян ближайшее время ждет потепление. О прогнозе погоды на ближайшую неделю можно почитать здесь.