Аэропорт Сургута сообщает о переносе вылета пассажиров девяти рейсов: причиной может быть туман

Девять рейсов, которые должны были вылететь из сургутского аэропорта, задержали. Так, позже в пункт назначения попадут пассажиры авиакомпаний «Победа», «ЮТэйр», «Аэрофлот» и «Россия». На некоторых рейсах регистрация завершена – об этом сообщает онлайн-табло на сайте аэропорта.

На момент публикации материала корреспондент siapress.ru не смог получить официальный комментарий. Скорее всего на перенос полета повлиял туман – из-за морозов плохая видимость сохраняется в городе на протяжении всех выходных. Тем не менее, прогноз погоды сообщает, что ближе ко дню туман может рассеяться.

Отметим, что ранее мы сообщали о скором потеплении: с завтрашнего дня температура воздуха не будет опускаться ниже - 19 градусов.