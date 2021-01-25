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​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы

В Сургуте из-за порыва трубы в детском саду детей пришлось эвакуировать

​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы
Фото: Яндекс. Карты

В детском саду «Журавушка», расположенном на улице Университетской в Сургуте, утром 25 января прорвало трубу. Сообщение об этом поступило в диспетчерскую МЧС в 7:11. Сработала система автоматической пожарной сигнализации.

Из-за того, что ЧП произошло рано утром, к тому же в мороз многие не повели детей в сад, а остались дома, поэтому воспитанников в здании было немного. К моменту прибытия спасателей из «Журавушки» в соседний детский сад «Снегирек» самостоятельно эвакуировались 58 человек, из них было 30 воспитанников дошкольного учреждения. Пострадавших при этом нет, сообщает МЧС Югры.

На месте работало 9 единиц техники и 35 человек. Порыв трубы отопления произошел в подвальном помещении. «Сейчас восстановительные работы уже окончены. Ликвидация последствий продолжится до 28 января», – добавили в пресс-службе сургутской администрации.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 386, комментариев: 4
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 11:05
Вот как работает фонд ЖКХ при комарилье! Всё разворовали, всё просракали. А ведь один из самых богатых городов России. Трубы должны быть из титана. Надо отдать в концессию, решить этот вопрос.
Александр Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:14
Получим в итоге повышение цен, и изношенные трубы. Цель любого бизнеса - извлечение прибыли. Впрочем, и чиновники себе такую же цель ставят.
Лубягин Игорь Александр
не нравится
Сегодня в 11:28
Но ведь есть и бизнесмены, для которых репутация дороже воровства, это раз. А во-вторых, есть грамотные предприниматели, которые могут найти баланс между извлечением прибыли и качеством услуг.
йося
не нравится
Сегодня в 11:51
Эко событие трубу прорвало.
Ещё раздуйте тему сорока какнула на шляпу.
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