В Сургуте из-за порыва трубы в детском саду детей пришлось эвакуировать

В детском саду «Журавушка», расположенном на улице Университетской в Сургуте, утром 25 января прорвало трубу. Сообщение об этом поступило в диспетчерскую МЧС в 7:11. Сработала система автоматической пожарной сигнализации.

Из-за того, что ЧП произошло рано утром, к тому же в мороз многие не повели детей в сад, а остались дома, поэтому воспитанников в здании было немного. К моменту прибытия спасателей из «Журавушки» в соседний детский сад «Снегирек» самостоятельно эвакуировались 58 человек, из них было 30 воспитанников дошкольного учреждения. Пострадавших при этом нет, сообщает МЧС Югры.

На месте работало 9 единиц техники и 35 человек. Порыв трубы отопления произошел в подвальном помещении. «Сейчас восстановительные работы уже окончены. Ликвидация последствий продолжится до 28 января», – добавили в пресс-службе сургутской администрации.