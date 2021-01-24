Лжебанкир из южного региона России обманул жителя Сургута на 170 тысяч

Сургутянин потерял 170 тысяч рублей, думая, что спасет деньги от мошенников. Как оказалось, горожанина развели уже известным способом – ему позвонил лжесотрудник банка.

Злоумышленник рассказал мужчине, что на него оформлен кредит. Чтобы аннулировать займ, необходимо обналичить накопления и перевести их на другой счет. Потерпевший 12 раз отправил деньги с банковской и кредитной карты аферисту, но деньги так и не вернулись.

Позже полицейские обнаружили, что мобильные номера, куда были отправлены средства, не имеют отношения к банкам и зарегистрированы южных регионах страны.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – рассказали в УМВД Сургута.