В Сургуте эвакуировали посетителей одного из торговых центров

В сургутском ТЦ «Союз» сработала пожарная тревога. Как сообщают корреспонденту siapress.ruочевидцы, на первом этаже чувствуется запах гари. Отмечается, что на данный момент люди эвакуируются сами.

По предположению свидетелей, причиной инцидента стала горящая мусорка:

«Видимо, кто-то почуял запах и сообщил об этом в службу безопасности», – рассказал один из посетителей торгового центра, позже добавив, что через несколько минут проблема была устранена, и людей впустили обратно.

Напомним, что в прошедшее воскресенье, 17 января, подобный случай произошел в гипермаркете «Лента»: 300 горожан эвакуировались, никто не пострадал. На работу ТЦ это никак не повлияло.