Жители Сургута высказывают недовольство о некачественной уборке снега во дворах

Портал «Твой Сургут» завален жалобами о плохой уборке снега – жители пишут, что невозможно ходить пешком и выезжать на автомобилях из дворов, дорожки, в лучшем случае, очищены плохо, а управляющие компании не следуют графику. Одними из тех, кто остался недовольным, оказались жители дома по адресу Бажова, 5.

«За всю зиму по двору (посредине) проехал один раз трактор, на этом вся уборка, с торца дома производились ремонтные работы (раскапывали) теперь там ни пройти ни проехать», – сообщила сургутянка.

Ранее в администрации города отметили, что на борьбу с сугробами выделено 163 единицы техники. Если осадков выпадает больше, то число снегоуборочных машин увеличивается. Следовательно, больших проблем возникнуть не должно.

«Кроме того, раз в три дня тротуары очищают от снега погрузчиком, а раз в шесть дней – обрабатывают противогололедной смесью (если температура не опускается ниже 25℃)», – прокомментировали в мэрии.

Напомним, что из-за участившихся жалоб управляющие компании создали страницы в соцсетях, где принимают жалобы для более быстрого реагирования. На плохую уборку также можно пожаловаться на Госуслугах.