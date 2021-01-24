16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3615   EUR  90,4087  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?
Комментировать
0
Согласны ли вы с решением признать конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся?

Да, выбирать действительно не из кого 50%

Нет, надо следовать установленным правилам и выбирать из заявившихся претендентов 45%

Не знаю 5%

Всего голосов: 222

Комментировать
0
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?

Скоро отпустят 21.8%

Будут держать под арестом до суда 63.4%

Не знаю 14.7%

Всего голосов: 238

Комментировать
1
Больше опросов

Сургутяне повально жалуются на плохую уборку снега

Жители Сургута высказывают недовольство о некачественной уборке снега во дворах

Сургутяне повально жалуются на плохую уборку снега
фото: Администрация Сургута

Портал «Твой Сургут» завален жалобами о плохой уборке снега – жители пишут, что невозможно ходить пешком и выезжать на автомобилях из дворов, дорожки, в лучшем случае, очищены плохо, а управляющие компании не следуют графику. Одними из тех, кто остался недовольным, оказались жители дома по адресу Бажова, 5.

«За всю зиму по двору (посредине) проехал один раз трактор, на этом вся уборка, с торца дома производились ремонтные работы (раскапывали) теперь там ни пройти ни проехать», – сообщила сургутянка.

Ранее в администрации города отметили, что на борьбу с сугробами выделено 163 единицы техники. Если осадков выпадает больше, то число снегоуборочных машин увеличивается. Следовательно, больших проблем возникнуть не должно.

«Кроме того, раз в три дня тротуары очищают от снега погрузчиком, а раз в шесть дней – обрабатывают противогололедной смесью (если температура не опускается ниже 25℃)», – прокомментировали в мэрии.

Напомним, что из-за участившихся жалоб управляющие компании создали страницы в соцсетях, где принимают жалобы для более быстрого реагирования. На плохую уборку также можно пожаловаться на Госуслугах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:15, просмотров: 192, комментариев: 6
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 14:04
Есть более действенный способ - сообщаете в Инстаграм, что в вашем дворе намечается митинг за Навального и к вам тут же выезжает погрузчик))))
tdn
не нравится
Сегодня в 14:12
А лучше, как уже было на тех сугробах что нужно убрать, написать Навальный, мгновенно исчезает - проверено )
вера
не нравится
Сегодня в 14:15
УБИРАЮТ ПУСТЬ ЛУЧШЕ
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:44
вера прогрессирует в эмоциях
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:49
На уборку снега в городе, как на главную проблему в городе, в период сильных снегопадов никто не обращает внимания. В лучшем случае ГА приводит статистику техники по уборке и график уборки. Как на бумаге должно быть и сколько техники работает. Достаточно этой техники или мало? Скорее всего недостаточно. Слушая программу одного из главных претендентов на пост градоначальника Михаила Селюкова, я все ждал от него как он будет убирать снег в городе. И когда он сказал, что в городе есть две крупные электростанции, я навострил уши. Ага! Вот оно! Снегоплавильные установки, тёплые остановки автобусные, электроотопление жилых домов и производственных цехов, энергоёмкие производства и даже, черт не шутит, электроподогрев тротуара у автобусных остановок. Однако, по мнению областного депутата и либера-демократа, использовать дешевую электроэнергию Сургута необходимо для производства криптовалюты. Майнинг-фермы, «горит» надо создавать рядом с ГРЭС. Так что,господа-обыватели, об уборке снега забудьте и не жалуйтесь. Это ерунда, по сравнению с «мировой революцией», пардон, «майнингом и геноме». Видимо, Селюков с этой «революционной» программой пойдёт на 2-ю попытку стать градоначальником. В бумажках он поди разобрался. А это главное.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:54
У веры актировка в школу не пошла.

Вот и прогрессирует.
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 5985
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 5667
  3. «Несовершеннолетних нет!»​ 2256
  4. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 1894
  5. ​«Очень плохой свет в автозаке»: Юлию Навальную задержали 1318
  6. ​Тепла не ждите: в Югре до 26 января будет аномально холодно 1112
  7. ​Если не хватает фантазии на новую концепцию «Строителя», то его нужно не сносить и строить заново, а просто отремонтировать 650
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 577
  9. ​30 человек? Это много 391
  10. За сутки коронавирус подтвердился у 214 югорчан 311
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8666
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 5985
  3. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 5667
  4. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4787
  5. Не отморозились 4629
  6. ​Призрак Навального 3858
  7. ​Замороженный протест 3751
  8. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 3640
  9. ​Тупо? Корыстно? Равнодушно? Назло? 3561
  10. «Неполные данные, не те цифры» 3092
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20824
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17175
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17092
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16664
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14337
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13694
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12909
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 11985
  9. Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории 11079
  10. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10455

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика