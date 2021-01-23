Сургутский общественник пригрозил вернуть в город Сталина

Сургутский общественник Альберт Леонов пригрозил разместить фотографию Сталина на одном из памятников города после того, как в Сети распространили снимок памятника жертвам политическим репрессий с лицом Алексея Навального.

Активист считает, что тех, кто прикрепил фото оппозиционера к монументу, следует наказать. «Если не будет расследовано то, что было сделано, не будет возбуждено уголовное дело по факту осквернения или размещения ложной информации, тогда сделаю! Это получится не уголовно-наказуемое деяние. Если одним - можно, тогда почему другим нельзя?», - объяснил он.

Утром 23 января в Интернете появилась фотография памятника жертвам политических репрессий, расположенном на улице Нагорная в Сургуте, с прикрепленной фотографией Алексея Навального. В администрации Сургута сообщили, что, вероятнее всего, эти снимки сделаны с помощью фотошопа, потому что никаких следов постороннего воздействия на монумент не обнаружено. Горожан призвали с уважением относится к городским памятникам.

Альберт Леонов уже несколько лет пытается увековечить Сталина в Сургуте. Ранее он пытался установить бюст вождю мирового пролетариата, а в 2019 году разместил баннер с благодарностью Сталину.