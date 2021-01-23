16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3615   EUR  90,4087  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?
Комментировать
0
Согласны ли вы с решением признать конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся?
Комментировать
0
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?
Комментировать
1
Больше опросов

​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских активистов

Сургутский общественник пригрозил вернуть в город Сталина

​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских активистов
Фото Ирины Швец

Сургутский общественник Альберт Леонов пригрозил разместить фотографию Сталина на одном из памятников города после того, как в Сети распространили снимок памятника жертвам политическим репрессий с лицом Алексея Навального.

Активист считает, что тех, кто прикрепил фото оппозиционера к монументу, следует наказать. «Если не будет расследовано то, что было сделано, не будет возбуждено уголовное дело по факту осквернения или размещения ложной информации, тогда сделаю! Это получится не уголовно-наказуемое деяние. Если одним - можно, тогда почему другим нельзя?», - объяснил он.

Утром 23 января в Интернете появилась фотография памятника жертвам политических репрессий, расположенном на улице Нагорная в Сургуте, с прикрепленной фотографией Алексея Навального. В администрации Сургута сообщили, что, вероятнее всего, эти снимки сделаны с помощью фотошопа, потому что никаких следов постороннего воздействия на монумент не обнаружено. Горожан призвали с уважением относится к городским памятникам.

Альберт Леонов уже несколько лет пытается увековечить Сталина в Сургуте. Ранее он пытался установить бюст вождю мирового пролетариата, а в 2019 году разместил баннер с благодарностью Сталину.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 79, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:59
Вот сейчас надо было бы с помощью фотошопа к Сталину рожицу Навального приложить. Было бы еще интересней.

Сталинисты пошли бы навальнятам рожи бить.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Замороженный протест 2352
  2. Не отморозились 1552
  3. ​Ключевые проблемы Сургута и как их решить. Михаил Селюков 1125
  4. ​Нужно обсуждать не фасад «Строителя», а его наполнение и прилегающую территорию 1036
  5. ​В Югре сдали два долгостроя 987
  6. ​Автозимники в некоторых районах Югры закрылись: виновата погода 985
  7. ​В Югре добыча нефти снизилась до 210 миллионов тонн 951
  8. ​Сургутяне задолжали Фонду капремонта 595 миллионов рублей 950
  9. ​Двое погибли, трое пострадали: в Югорске произошел пожар в деревянном доме 923
  10. ​Югорчане отдают предпочтение синтетическим наркотикам 906
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8512
  2. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 8449
  3. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 7663
  4. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4732
  5. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 3977
  6. ​В Нижневартовске ГАЗ сбил ребенка 3779
  7. ​В Сургуте мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки 3569
  8. ​Тупо? Корыстно? Равнодушно? Назло? 3404
  9. «Неполные данные, не те цифры» 3035
  10. ​В администрации Сургутского района – увольнения 2932
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20754
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17134
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17066
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16638
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14462
  6. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14311
  7. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13629
  8. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12871
  9. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 11953
  10. Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории 10776

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика