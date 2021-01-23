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«Несовершеннолетних нет!»​

На акциях протеста в крупных городах Югры задержаны девять человек

«Несовершеннолетних нет!»​
Фото: siapress.ru

На акциях протеста, которые прошли 23 января в крупных городах Югры, задержаны девять человек. Пятеро – в Нижневартовске, четверо – в Сургуте. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил информированный источник.

«Среди задержанных несовершеннолетних нет», - подчеркнул собеседник агентства.

Известно, что вышедшие на митинги задержаны в рамках статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Решение о наказании примут после разбирательства.

Отметим, что официальных комментариев по поводу задержанных нам не удалось получить ни в пресс-службе полиции Сургута, ни в окружном главке.

В Сургуте акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального собрала порядка 30 человек. По наблюдениям корреспондента siapress.ru, несовершеннолетних среди них не было. Мероприятие продлилось около часа под контролем полиции.

Также митинги прошли в Нижневартовске и Нефтеюганске.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 454, комментариев: 0
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