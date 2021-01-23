В Сургуте состоялся несанкционированный митинг. Прошли задержания

На площади у здания администрации в Сургуте проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. На месте работают сотрудники полиции. Двое активистов задержаны до выяснения обстоятельств, передает корреспондент siapress.ru.
Сейчас на площади собрались порядка 30 человек. «Мы за свободу Навальному. Народу мало, потому что холодно. И люди боятся», - рассказал один из участников.
По наблюдениям нашего корреспондента, среди собравшихся студенты и люди старше 30 лет.
Стражи порядка проинформировали людей об ответственности за несанкционированную акцию и провокации.
По данным корреспондента siapress.ru, в ближайшее время к площади может быть пригнан автозак для проведения массового задержания и прекращения митинга.
UPD:
К 15.00 екб на площадь прибыла ГАЗель с шестью сотрудниками УМВД. Однако в это время акция уже завершилась.
Выяснить кто конкретно и согласно части 1 статьи 243 УК РФ ("Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников культуры) народов РФ") – в тюрьму на 3 года.
дядя в какракулевой шапке появился, видимо, позже и поэтому начали типа "пресекать" акцию
Или так с дивана поддерживаешь?
всё верно, знают, что люди мирно собрались
Не наелся еще этой перестроечной демократии?
А насчет хамов которых банят, напомни-ка откуда у тебя второе «i» взялось?
Но вызывает веселье на Сиа.
Ты на городского сумашедшего этого просто внимания не обращай, он по обырвалит немного и успокоится.