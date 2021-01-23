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Не отморозились

В Сургуте состоялся несанкционированный митинг. Прошли задержания

Не отморозились
Фото: siapress.ru

На площади у здания администрации в Сургуте проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. На месте работают сотрудники полиции. Двое активистов задержаны до выяснения обстоятельств, передает корреспондент siapress.ru.

Сейчас на площади собрались порядка 30 человек. «Мы за свободу Навальному. Народу мало, потому что холодно. И люди боятся», - рассказал один из участников.

По наблюдениям нашего корреспондента, среди собравшихся студенты и люди старше 30 лет.

Стражи порядка проинформировали людей об ответственности за несанкционированную акцию и провокации.

По данным корреспондента siapress.ru, в ближайшее время к площади может быть пригнан автозак для проведения массового задержания и прекращения митинга.

UPD:

К 15.00 екб на площадь прибыла ГАЗель с шестью сотрудниками УМВД. Однако в это время акция уже завершилась.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 1551, комментариев: 23
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:12
ну ващщет люди мирно себя ведут. Какой-то чухан типа НОДовца пытался провоцировать драку, но копы его быстро в чувство привели
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:14
В каталажку этих вандалов, которые осквернили памятник жертвам политических репрессий.

Выяснить кто конкретно и согласно части 1 статьи 243 УК РФ ("Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников культуры) народов РФ") – в тюрьму на 3 года.
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:14
ну и копы тоже никого тне трогали, следили за порядком.
дядя в какракулевой шапке появился, видимо, позже и поэтому начали типа "пресекать" акцию
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 15:16
Ты подельником с ними не желаешь?

Или так с дивана поддерживаешь?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:17
...вандалов.
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 15:19
Молодцы.
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:21
успокойся уже, защитник культурных ценностей
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:21
подельником, конечно
Сергей Б Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 15:22
Вандалы или полицейские?
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:25
полицейские молодцы, что никого не трогали.
всё верно, знают, что люди мирно собрались
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 15:25
А ты конечно защитник мериканской демократии в лице засланца Навального.

Не наелся еще этой перестроечной демократии?

Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 15:28
Вот именно, полицейские просто не видят угрозы власти от этих пустышек навальнят.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 15:30
утухни уже
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 15:32
Ты что ли меня утухнешь, чмо тупорогое?
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:46
СИА, забаньте уже этого хама
йося
не нравится
Сегодня в 15:49
Пацаны, оставьте эту тему в покое, вот видите на ровном месте и вы посрались. Давайте лучше сквер у бывшего строилеля отстоим.
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 15:54
Что, дерьмократ, закончилась твоя дерьмократия – забаньте его…

А насчет хамов которых банят, напомни-ка откуда у тебя второе «i» взялось?
Сергей Б йося
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Сегодня в 15:57
Да, Навальный это гнилая тема.

Но вызывает веселье на Сиа.
tdn
не нравится
Сегодня в 16:10
Mobii
Ты на городского сумашедшего этого просто внимания не обращай, он по обырвалит немного и успокоится.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:27
Эта «тема Навального» возникла на пустом месте. Это мыльный пузырь, искусственно раздутый. Это приманка для людей честных, непримиримых к несправедливости людей к реалиям сегодняшней жизни. Одни богатеют. Другие концы с концами не сводят, платя ипотеки. Но, друзья! Навальный Вам не помощник. Это провокатор. Это современный «поп Гапон», находящийся на службе в секретных спецслужбах западных стран, готовый устроить новое «Кровавое воскресенье». Его действия направлены против нас, обывателей, для ухудшения жизни нашего общества. Мы становимся «пушечным мясом» в борьбе Запада против России. Так уже было с Ельциным, когда за него «топили» против «зажравшейся» верхушки Политбюро десятки миллионов граждан. Результат известен. Эти десятки миллионов граждан были выброшены на улицу без средств к существованию. Навальный, как «козел» который ведёт на убой скота, ведёт людей на улицы по заказу Байдена для развала России. Не нужно поддаваться на его провокации. А тем кто пришёл на несанкционированный митинг мешать нельзя. Пусть постоят и выскажут свою позицию мирно. Без эксцессов и нарушения прав других граждан. «А мороз не тетка». Час- другой и «хорош». Здоровье своё дороже. «Была охота замерзать». А после, спустя несколько лет, они поймут: какие они были наивные. К сожалению. Но это был их выбор. Это выбор нужно уважать.
Швондер.
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Сегодня в 16:34
Алконария, ты завидуеш потомушто у тебя нет аквадискотеки и золотого ершика
Сергей Б
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Сегодня в 16:49
И личной палаты в шарите.
Швондер.
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Сегодня в 16:56
Шарите хорошая больничка. Десять лет назад знакомили нас, думал еще лет 10 и так же будет. Энтузиаст))) Не, не будет
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