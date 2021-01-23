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​Призрак Навального

В администрации Сургута опровергают достоверность фотографии с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий

​Призрак Навального

В администрации Сургута опровергли информацию о том, что на памятник жертвам политических репрессий, который расположен на улице Нагорная, был прикреплен портрет оппозиционного политика Алексея Навального.

«Сегодня по сети гуляет фотография якобы с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий. Данная информация не подтверждена. Мы считаем, что это фотошоп. При выезде на место никаких фотографий выявлено не было. Мы призываем граждан с уважением относится к памятникам города и не использовать их в агитационных целях», - сказал в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков.

При этом в Сети считается, что для создания снимков активисты прикрепили фото Навального, сделали несколько кадров, а затем сняли фотографию.

«Никаких следов постореннего воздействия у памятника и на самом монументе нет. Что подтверждает нашу версию – это фейк. Ну и отмечу, памятник высокий. Чтобы провести все эти манипуляции, нужны специальные приспособления. Это было бы затруднительно для реализации», - добавил Анатолий Коренков.

Напомним, сегодня в городах России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее полиция и местные власти предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сегодня, по данным СМИ, в ряде городов уже прошли задержания участников митингов.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 433, комментариев: 14
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:59
И тут фейкньюс.. Любят последователи сисяна выдавать липу на гора. Но дело надо возбудить, уголовное, найти того кто сделал..
Сергей Глинских
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Сегодня в 12:21
Согласен Альбертыч! Свободу Навальному!
Mobii
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Сегодня в 12:30
пока наши чинуши зад поднимут можно сто раз прикрепить\снять.
Так что ничего не опровергают
Mobii Альберт Леонов
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Сегодня в 12:31
уголовное дело по факту чего?
Альберт Леонов Сергей Глинских
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Сегодня в 12:32
Ты значит топишь за уголовников?
Альберт Леонов Mobii
не нравится
Сегодня в 12:32
Распространение не достоверной информации
Mobii Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:38
чем она недостоверна? что не цепляли? а кто подтвердил? указанный в статье чиновник? но как он это может подтвердить?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:40
Если взглянуть на фото Навального при его выезде из Германии, то у него было грустное с измученное лицо, с страдающими глаза ( а глаза - зеркало души), что с его натуры можно создавать памятники жертвам холокоста, сталинских репрессий других жертв по списку. Так что ни надо прикреплять фото к памятникам. Сам Навальный «ходячий памятник».
Альберт Леонов Mobii
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Сегодня в 12:45
Раз зацепили, тогда осквернения.. Если те кто установил памятник заявление напишет. Если нет, то завтра фото Сталина там повешу.. Это будет перформенс...
На каждом углу визги будут.. Что осквернили.. А тут нормально
Сергей Глинских Альберт Леонов
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Сегодня в 12:54
За уголовника? Ни в коем случае! Даже не за Навального. Более того, считаю, что нам нового вождя точно не нужно, тем более закаленного и ожесточившегося в тюрьмах и в результате покушений на жизнь.
Я выступаю против БЕСПРЕДЕЛА РЕЖИМА.
Так что СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ!
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 13:01
Из протеста к ЕР готов за черта лысого голосить?

Прости конечно, но это уровень полного дебила.
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 13:03
И чем ты лучше этого самого БЕСПРЕДЕЛЬНОГО РЕЖИМА?
Альберт Леонов Сергей Глинских
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Сегодня в 13:11
Поведай граду и миру, чем лично тебя режим забеспредельничал? Фейсбук заблокирован или твитер? Может кинул в кутузку? Или отобрал имущество и сомлал? Лишил в правах..
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 13:19
И что тебе мешает организовать независимую общественную организацию и добиваться в Сургуте своих прав? Яйцы?

Навальный за тебя придет и «демократию» сделает?

Сделает, сделает, как в Украине.

Вот тогда точно ущемят, даже не пикнешь.

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