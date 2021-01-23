В администрации Сургута опровергают достоверность фотографии с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий

В администрации Сургута опровергли информацию о том, что на памятник жертвам политических репрессий, который расположен на улице Нагорная, был прикреплен портрет оппозиционного политика Алексея Навального.

«Сегодня по сети гуляет фотография якобы с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий. Данная информация не подтверждена. Мы считаем, что это фотошоп. При выезде на место никаких фотографий выявлено не было. Мы призываем граждан с уважением относится к памятникам города и не использовать их в агитационных целях», - сказал в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков.

При этом в Сети считается, что для создания снимков активисты прикрепили фото Навального, сделали несколько кадров, а затем сняли фотографию.

«Никаких следов постореннего воздействия у памятника и на самом монументе нет. Что подтверждает нашу версию – это фейк. Ну и отмечу, памятник высокий. Чтобы провести все эти манипуляции, нужны специальные приспособления. Это было бы затруднительно для реализации», - добавил Анатолий Коренков.

Напомним, сегодня в городах России проходят митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее полиция и местные власти предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Сегодня, по данным СМИ, в ряде городов уже прошли задержания участников митингов.