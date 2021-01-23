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​Замороженный протест

В день акций поддержки Навального на памятнике жертвам политических репрессий в Сургуте появилось его лицо

​Замороженный протест
Фото читателя siapress.ru

В субботу, 23 января, во многих городах страны могут состояться акции в поддержку задержанного оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские и местные власти заранее предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Такое же предупреждение опубликовано на сайте УМВД по Югре. Однако югорчанам сегодня явно будет не до политических акций – столбики термометров приближаются к -50 градусам.

При этом в Сургуте активисты нашли возможность выразить поддержку Навальному. На памятнике жертвам политических репрессий, расположенном на набережной Оби, появилось лицо политика. Кто прикрепил фото – неизвестно.

Стоит отметить, что эксперты не ожидают большого количества участников акций в городах Югры. Югорчане никогда не отличались политической активностью, а сейчас и погода за то, чтобы все провели выходной дома.

Читайте далее:
В администрации Сургута опровергают достоверность фотографии с лицом Навального на памятнике жертвам политических репрессий


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Сегодня в 10:42, просмотров: 976, комментариев: 21
Комментарии:
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 11:26
Классная идея. Главное ко времени и к месту. Снимаю шляпу!
Сергей Глинских
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Сегодня в 11:26
А, чуть не забыл. Свободу Навальному!
Сергей Б
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Сегодня в 11:45
Грязное кощунство прилепить к жертвам политических репрессий СССР лицо продажного Навального прошедшего курсы желтых революционеров в США.

Просто руки отрубить этим активистам.
Швондер.
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Сегодня в 11:50
Гениально! Молодцы.
Свободу Алексею Навальному!
Сергей Б Сергей Глинских
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Сегодня в 11:52
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:56
Дело надо уголовное заводить, за осквернения.. Но об этом все молчат. Или жертвы рады этому?
sst Сергей Б
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Сегодня в 12:00
к СБ тоже может приехать "воронок"...пришьют допустим....не заплатил за воздух которым дышит....УК....посмотрим что он тогда вопить будет....
Сергей Глинских Альберт Леонов
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Сегодня в 12:14
Неожиданно и в то же самое время приятно слышать от человека установившего почти на то же место бюст Сталину, речи в защиту памятнику репрессированным. Надеюсь Альберт это у тебя врожденное чувство справедливости, а не желание всех и по любому поводу помучить))
Сергей Б sst
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Сегодня в 12:23
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 12:25
штоа? навального в кутузку закрыли ровно те же люди, что тех репрессированных репрессировали
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:25
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 12:28
""И мне полицаи открытым текстом в лицо говорили, что если вы россияне поднимитесь, то мы вас за пояс заткнем." - ну так тебя заткнут, а меня нет - аж двумя экипажами остановили, когда с очредной надписью на машине против мэра ушастого ездил. Полчаса мямлили что-то мол мы тебя сейчас арестуем, если не уберешь. Уехали восвояси

Сергей Б Mobii
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Сегодня в 12:28
Ровно те же люди что закрыли Навального и педофилов закрывают, и что теперь, педофилы теперь тоже герои и жертвы репрессий?

Мозги то включай хоть иногда.
Альберт Леонов Сергей Глинских
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Сегодня в 12:29
Я против осквернения памятников, любых. Но если для тех кто защищает репрессированных относится нормально..
Для нормального человека, лично столкнувшимся с актами вандализма, считаю, что это вандализм, уголовнонаказуемое дияние. Найти и наказать.. Другим в назидание
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 12:34
Ну так меня то как раз и закрывали, но не заткнули, а таким как ты рога в два счета обламывают. Даже дубеналом бить не надо, в обезьяннике подержат немного и маму родную продашь.
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:34
ну педофилы совершили преступления (и все равно надо соблюдать закон закрывая их).
А тут вобще ни одного закона не соблюли
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:36
так если у тебя скилов не хватило, чтобы избежать обезьянника, чего выделываешься
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:45
«Он же памятник! Кто его посадит?»
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:52
Какая мерзость эти лицемерные либерасты, которые «борются» за «демократию» и «свободу» оскверняя памятники жертвам репрессий.

Да зайдите в комментарии к Навальному, там целая помойная яма из таких «демократов» как глинские и мазурины, поливающая грязью россиян.

И вот эта вот помойная яма борется за «свободу» и «демократию» в России?
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 12:55
У тебя просто яиц нет чтобы сделать хоть что-то чтобы тебя закрыли хотя бы в обезьянник. Так что не мычи.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:11
Сиа, почто меня затираете?

Как ваша «либеральная» «демократия» быстро заканчивается и превращается в репрессии против инакомыслящих.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:32
Требую свободы и демократии на СИА-ПРЕСС и восстановления моих затертых комментариев.

Долой диктатуру и репрессии инакомыслящих!
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 13:33
Да нет там никакого протеста. Так, развлекуха для кого-то. У меня, к примеру, родитель так любит развлекаться. Ну скучно человеку, революцию организовывает на юге Тюменской области. Проблемы то нет, собственно.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:35
Ну вот и посмотрим за какую свободу и демократию сторонники Навального в лице Сиа выступают.
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