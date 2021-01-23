В день акций поддержки Навального на памятнике жертвам политических репрессий в Сургуте появилось его лицо

В субботу, 23 января, во многих городах страны могут состояться акции в поддержку задержанного оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские и местные власти заранее предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Такое же предупреждение опубликовано на сайте УМВД по Югре. Однако югорчанам сегодня явно будет не до политических акций – столбики термометров приближаются к -50 градусам.

При этом в Сургуте активисты нашли возможность выразить поддержку Навальному. На памятнике жертвам политических репрессий, расположенном на набережной Оби, появилось лицо политика. Кто прикрепил фото – неизвестно.

Стоит отметить, что эксперты не ожидают большого количества участников акций в городах Югры. Югорчане никогда не отличались политической активностью, а сейчас и погода за то, чтобы все провели выходной дома.

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