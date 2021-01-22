Фонд капремонта назвал лидеров по сбору взносов в Югре

В 2020 году югорчане заплатили 3,192 миллиарда рублей в Фонд капремонта. Собираемость взносов составила 98,7 процента, потому что начислено собственникам помещений 3,234 миллиона рублей.

При это в шести муниципалитетах жители заплатили больше 100 процентов – в Нижневартовском районе (117,8 %), в Нефтеюганском районе (113,1%), в Кондинском районе (108,1 %), в Сургутском районе (103,6 %), в Сургуте (100,3%), в Мегионе (100,1%).

«Собираемость более 100 процентов говорит о том, что люди в этих населенных пунктах активно начали гасить долги за прошлые периоды или оплачивать вносы наперед. При этом задолженность за прошлые годы в данных муниципалитетах по-прежнему велика. К примеру, в Сургуте она составляет более 595 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе Фонда.

Наименьшую собираемость показали жители Ханты-Мансийского района и Урая – менее 90 процентов.