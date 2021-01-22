Красивая дата: 21 января в Сургуте заключили 38 браков

21 января 2021 года в Сургуте зарегистрировано 38 браков. В красивую дату молодожёны атаковали Дворец торжеств. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы города Анна Томазова.

«Многие молодожёны выбрали для себя интересную дату – 21.01.21. Несмотря на все ограничения, в Дворце торжеств старались создать для них праздник. 38 пар зарегистрировали брак в этот день. Искренне поздравляю всех тех, кто сегодня вступил в брак. Уверена, что такая красивая дата станет символом счастливой жизни», - отметила она.

Напомним, что 21 января 2021 года: это 21-й день 21-го года 21-го века. В прошлый раз такое соотношение было более века назад — 20 января 1920 года, в следующий раз будет 21 января 2121 года.