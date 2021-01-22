В Сургуте в 2021 году за парты сядут 6,5 тысяч первоклассников

Приказом Минпросвещения изменен порядок приема документов в образовательные учреждения. Главным образом это касается сроков приема. Подавать документы будущих школьников в 2021 году можно будет с 1 апреля по 30 июня. Ранее записывать детей в первые классы начинали уже с 1 февраля.

Сейчас департамент образования сургутской администрации работает над документом, в котором будут отражены микрорайоны, закрепленные за школами города. «За конкретным адресом может быть закреплено несколько учреждений, что дает право выбора родителям, и снимает тревогу, что в этом микрорайоне ребенок может быть не зачислен. До 15 марта мы проинформируем родителей, в какие образовательные учреждения с 1 апреля вы вправе подавать документы по месту жительства», – сообщила врио главы Сургута Анна Томазова.

До 25 марта все школы обнародуют информацию о количестве классов-комплектов, количестве мест, которые будут предоставлены для зачисления в 2021 году. В сентябре в сургутских школах сядут за парты, предположительно, 6,5 тысяч первоклассников.

Во время эфира, посвященного теме зачисления детей в первые классы и детские сады Анна Томазова ответила на актуальные вопросы горожан. Так, родители спрашивали, можно ли подать документы в школу не по месту прописки, а по фактическому месту проживания, если они не совпадают. «Это возможно, – ответила врио главы города, – в таком случае нужно предоставить документ, подтверждающий факт регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, либо справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства». Без этих документов в школу не по месту прописки могут зачислить только после 6 июля на оставшиеся места.