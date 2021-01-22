В администрации Сургута рассказали о незначительных изменениях в законе о митингах

За несанкционированные митинги — на 15 суток: законодательство РФ в части организации массовых мероприятий незначительно, но изменилось с 10 января этого года, рассказали в администрации Сургута.

Так, начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Анатолий Коренков, отметив, что право граждан на мирные публичные мероприятия закреплено 31-й статьей Конституции, тем не менее подчеркнул, что речь тут идет только о согласованных митингах, собраниях, шествиях и пр.

Одно из изменений касается времени на подачу уведомления об организации митинга. Напомним, что такие уведомления организаторами должны подаваться не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 дней до проведения — нововведение состоит в том, что в этих сроках теперь не учитываются день проведения публичного мероприятия и день получения уведомления (то есть фактически срок подачи уведомления увеличился на два дня). Если уведомление не подать, то можно нарваться на штраф размером от 20 до 30 тысяч рублей или выйти на обязательные работы продолжительностью до 50 часов, а также подвергнуться административному аресту.

Организаторами могут быть граждане, которым более 18 лет, — за исключением тех, кто ранее был судим или же признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, а также привлеченных к административной ответственности.

Особо подчеркивается, что по закону участвовать в митингах — как согласованных, так и несанкционированных — не могут несовершеннолетние: за них отвечают родители и законные представители, сам же ребенок или подросток может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Для 16-летних участников к этому может прибавиться штраф в 10-20 тысяч рублей либо до ста часов работ, могут даже и посадить на срок до 15 суток. Организаторам, в мероприятиях которых принимают участие дети и подростки также будет грозить штраф — 30-50 тысяч рублей, либо обязательные работы 20-100 часов, либо административный арест до 15 суток.

К слову, в Югре ранняя молодежь вообще не имеет права находиться в общественных местах без сопровождения взрослых, подчеркнул Коренков, напомнив о действии соответствующего постановления губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Эти меры связаны с распространением коронавируса.

При этом, говорит чиновник, дети и подростки Сургута законопослушны: до сегодняшнего дня ни одного факта участия их в митингах (согласованных ли, несанкционированных ли) не было зафиксировано.