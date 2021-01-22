В Сургуте строительство Центра охраны материнства и детства близится к завершению

Строительство Центра охраны материнства и детства дошло до финальной стадии. Готовность объекта оценил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, который регулярно посещает стройку. Будущий перинатальный центр, по оценке специалистов, завершен на 97-99%. Там осталось доделать монтаж оборудования, после чего здание будет готово к вводу в эксплуатацию.

«Вчера осмотрел вентиляцию и отопление — по ним серьёзных замечаний нет. 15 февраля начнётся приёмка объекта госэкспертизой. Оснащенность нового центра, конечно, впечатляет. Особого внимания заслуживает ангиограф — очень редкий аппарат, в стране таких от силы три штуки. Он позволяет исследовать состояние сосудов, выявить повреждения и различные аневризмы, тромбоз, опухоли и пороки развития различных органов», – пишет в социальных сетях Вадим Шувалов.

Здание будущего медучреждения в Сургуте на пересечении проспекта Пролетарского и улицы Университетской вполне можно назвать долгостроем: его начали возводить еще в далеком 2014 году. Изначально планировалось, что первые роды в нем примут в 2018 году. Новый перинатальный центр будет иметь большое значение для всего региона. В нем разместятся роддом, отделение ЭКО, консультативно-диагностическая клиника для женщин и малышей.