Сургутянин Виктор Скоробродов удостоен награды международного конкурса юных вокалистов

Воспитанник детской школы искусств им. Григория Кукуевицкого принял участие в XIX международном конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Жанр, в котором выступал Виктор Скоробродов – академический вокал. В престижном конкурсе приняли участие более 120 певцов из России и зарубежных стран, учитывая, что формат конкурса был дистанционный. Десятилетний Витя вместе с педагогом подготовил для выступления четыре композиции. Он исполнил арию Моцарта и арию Керубино из оперы «Свадьба Фигаро», которые произвели наибольшее впечатление на жюри. Вместе с тем награду – дипломом преподавателя, подготовившего лауреата гран-при – получила и педагог мальчика Елена Фрейман.

Оценивали таланты участников высококлассные специалисты из семи стран мира: Светлана Афонина (Швейцария, г. Цюрих), Вера Баранова (Россия, г. Красноярск), Ольга Бундер (Эстония, г. Таллинн), Сергей Зайцев (Россия, г. Москва), Алексей Лавров (США, г. Нью-Йорк), Симоне Мария Марциали (Италия, г. Флоренция), Сари Моккила-Карттунен (Финляндия, г. Куопио), Татьяна Смелкова (Россия, г. Санкт-Петербург), Дамир Басыров (Чехия) и Ольга Сосновская, именем которой назван конкурс.

«Вообще за последний месяц Витя получил три гран-при в разных конкурсах. В одном смогли поучаствовать очно – это «Золотые таланты России», где он стал лауреатом первой степени. Но награда в международном конкурсе для нас более значимая, так как он очень престижный. В нем участвовали певцы в возрасте от 9 до 21 года. Вместе с дипломом Витя получил великолепную статуэтку из уральских самоцветов - яшмы и долерита - работа лучшего камнереза Республики Коми Анатолия Сорокина», – рассказала корреспонденту siapress.ru Ольга Скоробродова, мама Виктора.