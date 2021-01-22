Житель Сургута попал под статью из-за угроз и избиения своего бывшего коллеги: злодей хотел стрясти денег

В Сургуте задержали мужчину, которого подозревают в серии тяжких преступлений. Горожанину вменяют грабеж, разбой и похищение документов. Об этом сообщают в пресс-службе местного УМВД.

Известно, что во время новогодних праздников злоумышленник избил потерпевшего и украл телефон из-за того, что у 25-летнего горожанина якобы имеется долг. После этого сургутянин вновь навестил жертву, отобрал паспорт и пообещал вернуть, как только мужчина оплатит все долги. Только лишь после третьего нападения пострадавший обратился в полицию – ему угрожали холодным оружием и требовали 38 тысяч рублей.

«Злоумышленник пояснил, что с потерпевшим они ранее были знакомы и работали вместе. Имея представление об особенностях характера пострадавшего, решил это использовать в корыстных целях, придумал причины и убедил своего коллегу, что тот ему должен денежные средства. В настоящее время подозреваемый в порядке ст.91 УПК РФ задержан и помещен в изолятор временного содержания. За совершение данных преступлений фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщили в пресс-службе силовой структуры.