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​«Капитан Америка» украл у сургутянина 55 баксов

Житель Сургута попался на уловки валютного мошенника в Telegram

​«Капитан Америка» украл у сургутянина 55 баксов

26-летний житель Сургута лишился четырех тысяч рублей, рассчитывая выгодно обменять валюту. Интересно, что мужчину обманул пользователь под ником CapitanAmeriсa.

«Потерпевший, используя приложение Telegram, в одном из каналов увидел информацию об обмене иностранной валюты по привлекательному курсу. Будучи уверенным в достоверности информации, и не подозревая о преступном умысле администратора профиля «CapitanAmeriсa», мужчина решил приобрести 55 долларов США путем перевода денежных средств с банковской карты. После того, как на счет менялы поступили четыре тысячи рублей, на связь с заявителем больше он не выходил», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

По данному факту возбуждено уголовное о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, жители Югры с начала года перевели мошенникам 23 миллиона рублей.


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21 января в 22:56, просмотров: 181, комментариев: 0
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