Дело о нападении на журналиста в Сургуте передано в суд

В Сургуте завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора специализированной автостоянки, которого обвиняют в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Инцидент случился днем 24 января 2020 года в помещении контрольно-пропускного пункта автомобильной стоянки по Нефтеюганскому шоссе. Корреспондент телекомпании «СургутИнформ-ТВ» готовил репортаж о работе предприятия.

«Из личной неприязни к журналисту телекомпании в связи с подготовкой последним репортажа о деятельности общества, а также в целях воспрепятствования проведению видеосъемки, обвиняемый нанес журналисту удар в область руки, затем вместе с охранником повалил на пол, после чего нанес локтем удар в область спины. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены телесные повреждения», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Директор стоянки не признают свою вину, однако в ведомстве считают, что по делу собраны достаточные доказательства. Материала с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.