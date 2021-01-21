В Сургуте произошел пожар в школьной столовой

Из-за пожара ученикам и сотрудникам сургутской школы №31 пришлось эвакуироваться. Более 600 человек, из них 465 - дети, перебрались в спорткомплекс, расположенный рядом со зданием школы. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной части в 10:22. Огонь удалось ликвидировать через 20 минут после этого. Спасатели сообщают, что пострадавших на месте происшествия нет. Прибывшая на место бригада огнеборцев установила, что пожар начался со столовой – загорелся духовой шкаф.

На месте продолжают работу органы дознания МЧС Югры. Причина возгорания выясняется.