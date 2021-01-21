В Сургутском педагогическом университете студентам предлагают привиться от COVID-19

Студентам СурГПУ предлагают привиться от коронавируса. Вакцинация добровольная – студенты сами могут попросить зачислить их в список желающих. Об этом сообщают сами обучающиеся вуза.

Напомним, что в Югре началась массовая вакцинация от СOVID-19. Любой житель округа может записаться на прививку через сайт регионального департамента здравоохранения или же в регистратуре поликлиники. О дате и времени приема пациенту сообщат заранее.

Стоит отметить, что несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, контактным лицам и тем, кто перенес заболевание менее полугода назад, вакцинация противопоказана.