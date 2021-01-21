На сургутской трассе едва не погиб водитель: у него заглохла машина

В Сургутском районе чуть не замерз очередной водитель: у него сломался автомобиль на трассе «Сургут– Нижневартовск». Инцидент произошел ночью 21 января, сообщение о бедствии поступило представителям экстренных служб.

«Спасатели незамедлительно выехали к месту вызова, оперативно обнаружили пострадавшего, обогрели его и эвакуировали в пгт. Федоровский. Мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждался», – рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Отметим, что на выходных в Югре ожидаются сильные морозы до -40 градусов, поэтому водителям стоит отменить долгие поездки. Если путешествие отложить невозможно, необходимо проверить состояние машины перед отправкой в путь.