В Сургуте работа детского сада приостановлена из-за кишечной инфекции

Первый корпус детского сада №61 «Лель» закрыт на карантин с 21 по 28 января. Причиной для этого послужила вспышка заболеваемости бактериально-кишечной инфекцией. Еще 18 января, по информации пресс-службы администрации Сургута, в саду было три неподтвержденных случая заболевания. Приказ о приостановлении образовательной деятельности в дошкольном учреждении был подписан 20 января. Так, согласно документу, в детском саду будут организованы мероприятия по дезинфекции в группах, задействованных в эпидемиологическом процессе, на пищеблоке, в групповых и производственных помещениях.

По данным Роспотребнадзора, на первой неделе года вспышки кишечных инфекций в Сургуте не наблюдалось. «С 4 по 10 января у нас по округу зарегистрировано 344 случая. Из них по Сургуту 158, среди которых есть и воспитанники дошкольных учреждений», – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева. Данных за вторую и третью неделю в ведомстве пока не предоставили.