Жителю Югры грозит до семи лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб человек

36-летнему жителю Югры ближайшие годы, вероятно, придется провести в тюрьме: он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погиб человек. Соответствующее заключение вынесла сургутская прокуратура.

Речь о смертельном ДТП, случившемся в Сургуте 27 сентября 2020 года: тогда мужчина, который, кстати, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, снова сел за руль нетрезвым, во время движения не справился с управлением своей машины и столкнулся с другой легковушкой, водитель которой в итоге погиб на месте.

После рассмотрения прокуратуры делом виновника аварии займется Сургутский городской суд.