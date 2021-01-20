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Сургутянам во время морозов предложат выкидывать мусор в «бункер»

Во дворах Сургута временно установят 70 мусорных бункеров, чтобы во время холодов город не утопал в отходах

Сургутянам во время морозов предложат выкидывать мусор в «бункер»
фото: Администрация Сургута

Жалобы сургутян на отсутствие вывоза мусора и заполненные контейнеры во время новогодних каникул и холодов не остались без внимания – этой проблеме уже нашли пусть и временное, но решение. В городе установят 70 огромных контейнеров-«бункеров» для временного складирования ТКО, чтобы коллапсов возникало меньше.

«Эти контейнеры мы устанавливаем на момент морозов, чтобы в случае выхода из строя гидравлического оборудования город не утопал в отходах. А такие инциденты, когда техника отказывается работать, будут, с гидравликой не поспоришь. Точки для мусорных баков выбирали после совещания с департаментов городского хозяйства и управляющими компаниями», – рассказал руководителей обособленного подразделения в Сургуте «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

Такого «бункера» жильцам пятиэтажки с шестью подъездами хватит на три дня, однако в администрации считают, что этого времени хватит, чтобы региональный оператор смог решить все вопросы с техникой и вывезти отходы.

«Пропорционально будет охвачен весь город. Мы пригласили к обсуждению ведущие управляющие компании – ВЖР, ЦЖР, Сервис, они составили списки с учетом возможности установки дополнительных контейнеров и передали их оператору. Думаю, горожане воспримут эту идею положительно», – прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Отмечается, что это первый подобный опыт. В будущем планируется создать склад для таких контейнеров, чтобы в период непогоды можно было их временно установить в городе.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 313, комментариев: 8
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 16:23
Че так много - 70? Один большой огромный бункер. И чтоб все туда всё сваливали. Даром развели югру экологию и платим вместо 50 рублей 500? Дарю идею.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:31
Почему 70? Мало! Нужно у 1000 штук, у каждого МКЖД. Постоянно.
Алёна Кожевова Швондер.
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Сегодня в 16:31
Один большой в центре?)
Местный
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Сегодня в 16:38
А чтобы вывозить такие контейнеры гидравлика не нужна, ага?
йося
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Сегодня в 16:39
Не, снести че нить к чертям собачьим, а на этом месте котлован вырыть и туда, а песок... Песок потом скажу куда...
Швондер.
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Сегодня в 17:56
Только деда не напугайте
Злая Эллочка Швондер.
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Сегодня в 18:06
Даром югру эколгию БоБикам запродали.
Знали же, что кривые концессионеры.
Сергей Б Алёна Кожевова
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Сегодня в 18:19
Один большой мусорный бункер в центре на площади перед администрацией.

Вместо памятника Ленину.
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