Во дворах Сургута временно установят 70 мусорных бункеров, чтобы во время холодов город не утопал в отходах

Жалобы сургутян на отсутствие вывоза мусора и заполненные контейнеры во время новогодних каникул и холодов не остались без внимания – этой проблеме уже нашли пусть и временное, но решение. В городе установят 70 огромных контейнеров-«бункеров» для временного складирования ТКО, чтобы коллапсов возникало меньше.

«Эти контейнеры мы устанавливаем на момент морозов, чтобы в случае выхода из строя гидравлического оборудования город не утопал в отходах. А такие инциденты, когда техника отказывается работать, будут, с гидравликой не поспоришь. Точки для мусорных баков выбирали после совещания с департаментов городского хозяйства и управляющими компаниями», – рассказал руководителей обособленного подразделения в Сургуте «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

Такого «бункера» жильцам пятиэтажки с шестью подъездами хватит на три дня, однако в администрации считают, что этого времени хватит, чтобы региональный оператор смог решить все вопросы с техникой и вывезти отходы.

«Пропорционально будет охвачен весь город. Мы пригласили к обсуждению ведущие управляющие компании – ВЖР, ЦЖР, Сервис, они составили списки с учетом возможности установки дополнительных контейнеров и передали их оператору. Думаю, горожане воспримут эту идею положительно», – прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Отмечается, что это первый подобный опыт. В будущем планируется создать склад для таких контейнеров, чтобы в период непогоды можно было их временно установить в городе.