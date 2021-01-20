Три человека получили травмы в ДТП на въезде в Сургут

На подъезде в Сургут элитная иномарка «вписалась» в «Ман». Пострадали три человека. Инцидент произошел вчерашним вечером, 19 января.

«В 21:23 на 19 километре автодороги «подъезд к городу Сургут» 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», по предварительной информации, не учёл безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Ман», под управлением 64-летнего мужчины и допустил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира «Лексуса», девушка 28-лет и 27-летний мужчина», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы.