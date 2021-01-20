Пожаловаться на некачественную очистку дворов жителям Сургута можно в соцсетях управляющих компаний

Сургутские коммунальщики внепланово вышли на расчистку дворов от снега – жалобы горожан дошли до департамента городского хозяйства, а сотрудники ведомства, в свою очередь, попросили подрядчика посодействовать скорейшей уборке придомовых территорий.
Отметим, что местные жители могут обратиться в социальные сети:
- УК «Запад»
- УК ДЕЗ «ЦЖР»
- УК ДЕЗ «ВЖР»
- УК «Возрождение»
- УК «Северстрой»
- УК «Комфорт»
- А УК «За ручьем» и УК «Брусника» создали мобильные приложения, которые можно скачать в Google Play и App Store.
График уборки снега можно посмотреть тут.