Пожаловаться на некачественную очистку дворов жителям Сургута можно в соцсетях управляющих компаний

Сургутские коммунальщики внепланово вышли на расчистку дворов от снега – жалобы горожан дошли до департамента городского хозяйства, а сотрудники ведомства, в свою очередь, попросили подрядчика посодействовать скорейшей уборке придомовых территорий.

Отметим, что местные жители могут обратиться в социальные сети:

УК «Запад»

УК ДЕЗ «ЦЖР»

УК ДЕЗ «ВЖР»

УК «Возрождение»

УК «Северстрой»

УК «Комфорт»

А УК «За ручьем» и УК «Брусника» создали мобильные приложения, которые можно скачать в Google Play и App Store.

График уборки снега можно посмотреть тут.