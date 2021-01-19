Пассажиропоток сургутской авиагавани снизился на 26 процентов

С 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года через аэропорт Сургута прошли 44 477 пассажиров. Это на 26 процентов меньше по сравнению с новогодним периодом прошлого года.

«Самым «богатым» на пассажиров днем оказалось 10 января, когда было обслужено 5 284 человека на прилёт и вылет. Наименьшее количество пассажиров было зафиксировано 1 января нового года и составило всего 755 человек. Самыми популярными направлениями традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. Спросом пользовался также недавно запущенный рейс авиакомпании Utair Сургут – Сочи (1 446 пассажиров). Международное авиасообщение по причине пандемии в Сургуте по-прежнему не восстановлено», – рассказали в пресс-службе авиагавани.

Больше половины пассажиров перевез базовый перевозчик Сургута – авиакомпания Utair (22 818 человек). Авиакомпания «Победа» перевезла 8 013 человек (18%), «Аэрофлот» – 5 901 (13,3%), «Сибирь» – 2 383 (5,4%). Всего полеты выполняли 12 авиакомпаний.