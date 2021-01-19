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Без зарплаты с июля: в дело о невыплате зарплаты сургутянам вмешались следователи

В Сургуте предприятие почти полгода не платило зарплату сотрудникам

Без зарплаты с июля: в дело о невыплате зарплаты сургутянам вмешались следователи
Фото: pixabay.com

В Сургуте возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам частного предприятия. Работники фирмы не получали деньги с июля по декабрь 2020 года. Общий долг превышает 2,2 миллиона рублей. При этом деньги у руководителя были, просто он предпочитал тратить их на другие цели.

«По версии следствия руководитель общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего строительно-ремонтные работы и торговлю, с июля по декабрь 2020 года не выплачивал пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также заработную плату 51 работнику предприятия. Несмотря на наличие у предприятия достаточных материальных ресурсов для произведения выплат, подозреваемый тратил денежные средства на производственные нужды, расчеты с контрагентами, погашение кредитных обязательств и иные цели», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения задолженности перед работниками.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 183, комментариев: 0
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