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​Администрация Сургута ответила на жалобы горожан на неубранный снег статистикой

В Сургуте за выходные выпала месячная норма осадков

​Администрация Сургута ответила на жалобы горожан на неубранный снег статистикой
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

За минувшие выходные в Сургуте выпала месячная норма осадков. Из-за этого на дорогах города

В минувшие выходные в Сургуте выпала месячная норма осадков. После снегопада на дорогах города круглосуточно работала техника: днем более 120 машин, ночью - более 130.

«Это автогрейдеры, снегопогрузчики, снегоочистители плужно-щёточные, шнекороторная техника, автосамосвалы, распределители противогололёдных материалов и так далее. Кроме этого, УК приводят в порядок дворы, а сотрудники лесопаркового хозяйства – скверы и парки», – рассказала пресс-служба администрации города в официальном паблике во «ВКонтакте».

Также в мэрии напомнили, что дорожные службы города содержат 3,8 миллиона квадратных метров автомобильных дорог и 637 тысяч квадратных метров тротуаров: «Зимой эти дороги обслуживают в среднем 163 единицы техники. При необходимости выводится больше машин. После каждого снегопада тротуары подметают специальной машиной с плужно-щеточным механизмом. Кроме того, раз в три дня тротуары очищают от снега погрузчиком, а раз в шесть дней - обрабатывают противогололедной смесью (если температура не опускается ниже 25℃)».

Горожане в социальных сетях выражают недовольство качеством уборки города от снега. Люди отмечают, что дороги убираются частично, а дворы местами и вовсе остаются неочищенными.

Стоит отметить, что ближайший снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается 21 января.


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Сегодня в 18:24, просмотров: 196, комментариев: 2
Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 18:46
пусть лучше чистят
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 20:00
Зима нагрянула нежданно.
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