В Сургуте могут начать круглосуточную вакцинацию против COVID-19

На этой неделе в Югре стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Сегодня в первой поликлинике уже принимают желающих поставить прививку. В числе тех, кто решился на себе испытать отечественную вакцину, оказались журналисты. Примером для коллег стал начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Виталий Щербаков. Ему уже ввели второй компонент «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V»: «После первой прививки у меня была небольшая температура, но в целом организм справился с вакциной хорошо. Я не хочу перенести эту болезнь в более сложной форме. У меня есть семья, есть дети, работа. Нет времени сидеть дома на карантине, если заболеешь, поэтому выбор для меня очевиден».

Буквально за час в ГП №1 привили около десяти человек. Среди них оказалась и сургутянка Светлана. Ей 59 лет, на пенсии, не работает. Женщина рассказала корреспонденту siapress.ru, что мотивацией для нее быть в числе первых послужила семья: «Я поставила 29 декабря первую прививку. Через 21 день мне позвонили, пригласили на вторую. У меня и дети, и внуки есть, поэтому рисковать здоровьем близких не хочется». О своих ощущениях после первой прививки Светлана рассказывает: «была только небольшая слабость», что в принципе могло быть связано и с другими факторами. Женщина вообще назвала себя приверженцем отечественной вакцины. В свое время она ставила все необходимые прививки. Ковид теперь – не исключение.

В поликлинике перед самой процедурой вам предложат заполнить анкету.

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Далее в кабинете терапевта: измерение температуры, сбор анамнеза о состоянии пациента. Сам штаб вакцинации городской поликлиники №1 расположился на седьмом этаже, где пришедшие полностью изолированы от пациентов с респираторными заболеваниями - часть этажа занимает физиотерапевтическое отделение и центр здоровья. «Никаких посещений регистратуры не нужно. Граждане поднимаются сразу на седьмой этаж. Здесь мы все данные самостоятельно вносим. Работают два кабинета, поэтому все происходит достаточно быстро, что исключает возможность образования очереди. Есть даже распоряжение, при поступлении больших объемов вакцины организовать круглосуточную работу. По какому режиму будем дальше работать, зависит именно от этого», – рассказал заведующий терапевтическим отделением №2 Виталий Мовчан.

По словам специалистов, получить иммунитет к «короне» можно двумя способами: поставить прививку или переболеть. Для врачей, конечно, предпочтительнее первый вариант, чем лечить пациентов от болезни и тяжелых последствий инфекции. Сейчас в Югре вакцинация осуществляется в 29 медицинских организациях – участвуют все муниципальные образования. Более семи тысяч доз поступило в регион уже в 2021 году. Первым компонентом вакцины уже привился 4181 югорчанин. Завершили курс из двух уколов еще 1299 жителей округа. Между двумя процедурами должен быть интервал 21 день. Через тот же промежуток времени после второй инъекции считается, что у пациента формируется достаточное количество антител к коронавирусной инфекции.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, в течение нескольких недель запасы вакцины увеличатся десятикратно. Желающие привиться от COVID-19 могут записаться на процедуру онлайн через сайт Депздрава Югры, обратившись по телефону или при личном посещении регистратуры поликлиники по месту жительства.