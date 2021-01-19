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​В администрации Сургутского района – увольнения

Из администрации Сургутского района ушли чиновники Рустам Сафин и Алена Яковлева

​В администрации Сургутского района – увольнения
Фото: 2gis.com

В январе из администрации Сургутского района уволились директор департамента строительства и земельных отношений Рустам Сафин и начальник управления муниципальной службы, кадров и наград Алена Яковлева.

Эту информацию siapress.ru подтвердил замначальника управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Эдуард Куликов. «(Ушли) по собственному желанию. У Рустама Сафина семья в Ханты-Мансийске, — прокомментировал он. — Сейчас ведется работа по поиску кандидатов на замещение вакантных должностей».


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Сегодня в 15:44, просмотров: 508, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:24
Новость как будто они роскомнадзорнулись

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